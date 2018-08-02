"مصلحة الضرائب": تقييم العقارات بواسطة لجنة ويمكن التظلم من قراراتها

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم حصر جميع العقارات في مصر منذ عام 2008 تمهيدًا لصدور قانون الضريبة العقارية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن حد الإعفاء بلغ عام 2008 مبلغ 500 ألف جنيه ووصل حاليًا لـ2 مليون جنيه.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن تقييم العقارات تم بواسطة لجنة من 3 أشخاص رشحهم محافظ الإقليم، مشيرة إلى أن من حق أي مواطن أن يتقدم بتظلم للقيمة التي تم تقييم عقاره بها وتسببت في دخوله في الوعاء الضريبي للضريبة العقارية.