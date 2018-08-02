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عماد متعب.. «جلاد الحراس» يكتب النهاية

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الضرائب العقارية تنفي مصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة

الضرائب العقارية تنفي مصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة

"مصلحة الضرائب": تقييم العقارات بواسطة لجنة ويمكن التظلم من قراراتها

"مصلحة الضرائب": تقييم العقارات بواسطة لجنة ويمكن التظلم من قراراتها

جنات تتصدر أغنيات الصيف بـ"أنت الإحساس".. وتتفوق على الجسمي والعسيلي

جنات تتصدر أغنيات الصيف بـ"أنت الإحساس".. وتتفوق على الجسمي والعسيلي

"الكهرباء": خصم مبلغ مقابل خدمة العملاء من كروت الشحن المدفوعة مقدما

"الكهرباء": خصم مبلغ مقابل خدمة العملاء من كروت الشحن المدفوعة مقدما

بالفيديو| لطيفة تشعل أجواء الصيف ببرومو أغنيتها الجديدة

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«قصر العينى»: وقف عمليات «نزع القرنية».. ونقلها من المتوفى دون علم أهله مطابق للقانون

لأول مرة.. الحرفيون ينضمون للتأمين الصحي قريبا

لأول مرة.. الحرفيون ينضمون للتأمين الصحي قريبا

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كيف حصل المتهم بطعن سيدات "روض الفرج" على البراءة بمساعدة ضحاياه؟

كيف حصل المتهم بطعن سيدات "روض الفرج" على البراءة بمساعدة ضحاياه؟

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