أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد توفير نحو 300 ألف مقعد بالقطارات تزامنا مع أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة لاستيعاب المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن جميع القطارات تعمل على مجار 24 ساعة في العيد لنقل الركاب، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت فرق صيانة ورقابة وطوارئ منتشرة بجميع خطوط السكك الحديدية لمواجهة الأعطال الطارئة، حتى لا تتأثر حركة القطارات.

يذكر أن هيئة السكة الحديد وزعت منشورات تتعلق بحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى بجميع منافذ حجز التذاكر بمختلف المحطات بالجيزة والقاهرة، ويبدأ غدا الجمعة طرح تذاكر حجز القطارات التي تتحرك 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، والسبت تذاكر القطارات التي تتحرك 18 أغسطس، والأحد تذاكر القطارات التي تتحرك 19 أغسطس.