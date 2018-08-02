وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة الدقهلية في الساعة السابعة صباحا، لافتتاح كوبري حادوس على مصرف بحر حادوس، التابع للإدارة العامة لسرعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة والذي يربط بين محافظتي الدقهلية والشرقية، كيلو 6.500.

وكان في استقبال الوزير الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس سعد موسي، وكيل وزارة الري بالدقهلية، ورؤساء مركزي المطرية والمنزلة، ونواب الدائرة.

ويتفقد الوزير والمحافظ محطة 2 على ترعة السلام، إضافة إلى محطة السلام 3 على مصرف حادوس.

وصرح وكيل وزارة الري بالدقهلية بأن الكوبري تكلفته تصل إلى 26 مليون جنيه وطوله نحو 89 مترا وعرضه 14 مترا، ويربط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد، إضافة إلى ربط مراكز الدقهلية الشمالية.