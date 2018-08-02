قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة أنهت تماما كافة استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبصورة منتظمة منذ صباح اليوم الخميس الموافق 2 أغسطس الجاري، موضحا أن الهيئة وضعت سيناريوهات بديلة حال حدوث أية أعطال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم تنفيذها بشكل عاجل لعدم تؤثر حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري.

وأكد رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، على مداخل ومخارج محطات السكك الحديدية وداخل عربات القطارات، لتوفير كافة الحماية الأمنية لجموع الركاب المسافرين على الوجهين القبلى والبحرى، مشيرا إلى أنه يتابع حركة مسير القطارات من داخل غرفة العمليات المركزية، للتأكد من انتظام حركة القطارات وعدم وجود أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأوضح رسلان، أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة على جميع المحطات، وعمال المزلقانات، وذلك للوقوف على كل كبيرة وصغيرة تحدث، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمرور والتفتيش على العاملين بالوظائف الحرجة والذي يتضمن مراجعة شاملة في مواقع العمل داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات، للتأكد من التزام العاملين بأداء واجبهم الوظيفي.