وضع الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، حجر أساس إنشاء مجموعة من الكليات الجديدة بمنطقة المنيا الجديدة، وذلك على مساحة 42 فدان خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية لجامعة المنيا، أمام كلية الطب البيطري، وذلك في أخر يوم عمل لرئيس الجامعة الذي انتهت فترة رئاسته أول شهر أغسطس الجاري.

حضر الافتتاح الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لتنمية اليبئة وخدمة المجتمع، وعميد كلية الطب، وأمين عام الجامعة.

قال "أبو المجد" إن هذه المباني ستعد أكبر امتداد للجامعة بالمنيا الجديدة، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 42 فدان لإقامة مجموعة من الكليات لخدمة أبناء المحافظة، ومن المقرر أن يتم إنشاء كليات جديدة يحتاج سوق العمل لخريجيها مثل العلوم الصحراوية والتخطيط العمراني، والعلاج الطبيعي، ويمكن مستقبلًا أن يتم دراسة مقترح لتحويل تلك الكليات إلى جامعة آهلية تابعة لجامعة المنيا، وذلك لخدمة المجتمع المحيط.

وأضاف "أبو المجد" أن التنفيذ سيبدء خلال الأعوام القليلة المقبلة، موجهًا الشكر لجميع قيادات وأبناء الجامعة علي ما بذلوه من جهود مضنية خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.