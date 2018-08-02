تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اليوم، مصنعا يعمل في مجال صناعة المخللات والتي يتم تصديرها للخارج تحت اسم صنع في مصر، والذي يديره ويعمل به مجموعة من شباب المحافظة تعاونوا سويا للعمل في المجال الإنتاجي وصناعة مستقبلهم بأنفسهم، وتوفير فرص عمل أخرى لعدد من الفتيات والشباب.

وتجول المحافظ بالمصنع، وناقش الشباب في فكرة المشروع وكيفية الترويج لمثل هذه الأعمال التي تساعد على تغيير بعض الثقافات المترسخة لدى الشباب بأن العمل فقط ينحصر في وظيفة حكومية أو مشروع تقليدي استهلاكي والذي غالبا لا يدر دخلا مناسبا ولا يوفر مزيد من فرص العمل ولا يمكن صاحبه من أن يكون من رواد الأعمال وكبار المنتجين ورجال الأعمال المصدرين للخارج.

وأبدى المحافظ إعجابه ببعض الفتيات اللاتي يعملن بالمصنع في الإجازة الصيفية وهن طالبات جامعيات في كليات في مجالات متعددة، مؤكدا أنهن نماذج مشرفة لأسرهن وللوطن، مشددا على أنه سيقدم للشباب كل أوجه الدعم الممكن وفي إطار القانون.

رافق المحافظ خلال جولته النائب عبد الحكيم مسعود، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ورجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.