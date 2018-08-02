اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، بلجنة القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لمتابعة آخر أعمالها، والتى تعد إحدى محاور المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية ومدير المشروع، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، والدكتور عماد كاظم مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إضافة لممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والمستشفيات الجامعية، وهيئة التأمين الصحي، وبيت الزكاة، والبنك المركزي، وجمعية الأورمان.

وأوضحت زايد، أنه ضمانا لاستمرار أعمال اللجنة وحفاظاً على ما تم تحقيقة تم تشكيل 4 لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية، هدفها إحكام الرقابة ومتابعة المنظومة، هي: "لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الإدارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي"، إضافة إلى تكوين وحدة للتخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع".

وأشارت إلى أن لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأولى لمتابعة المستلزمات الطبية، والثانية لمتابعة القوى البشرية، والثالثة لمتابعة الأعطال والصيانة، والرابعة لتشغيل المنظومة، ومهمتها تحديد القدرات التشغيلية للمستشفيات ورفع القدرات التشغيلية القصوى للمستشفيات.

وأضافت أن لجنة الدعم الفني للمنظومة، تتكون من ثلاث فرق، الأولى لمتابعة تدريب الجهات ومهمتها حل مشكلات المستشفيات في التعامل مع المنظومة، وتوفير الدعم الفني لمندوبي المستشفيات، والثانية لتحسين جودة البيانات ومهمتها تنقية قواعد البيانات من المكرر والمتوفيين، واستكمال وتصحيح بيانات المرضى بالاستعانة بقواعد بيانات التأمين الصحي، ونفقة الدولة وبناء قاعدة بيانات متكاملة وجيدة للمنظومة، والثالثة المؤشرات والتقارير ومهمتها إعداد التقارير الأسبوعية عن الإنجاز ومعدلات التشغيل، ورصد الظواهر المتكررة واقتراح حلول لتفاديها، ورسم خريطة جغرافية للمشروع.

وتابعت أن لجنة الإدارة والتحكم للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأولى مسؤولي الجهات، ومهمتها متابعة كافة الحالات المحولة إلى المستشفيات ومتابعة الإجراءات الطبية، وتذليل العقبات طبقا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى في التخصصات المتوفرة، والثانية ممثلي جهات التمويل لتوفير المستلزمات اللازمة للحالات ومتابعة القرارات وتحويلها، والثالثة لمتابعة كافة الحالات المحولة إلى المستشفيات، والرابعة فريق غرف المتابعة الجغرافية.

ونوهت زايد إلى أن لجنة التمويل المالي، تتكون من فريقين، الأول لحسابات المرضى ومهمته تجميع الحالات التي أجريت وطلب فواتير الحالات وطلبها من المستشفيات، وإحالة المطالبات المستوفاة إلى فريق الموازنة، والثاني للموازنة ومهمته رفع تقارير بالتكلفة الأسبوعية والمتبقي سواء من ميزانية الوزارة أو نفقة دولة أو تأمين صحي أو من حساب التبرعات.

وقالت: "حرصا على استدامة منع تكوين قوائم الانتظار، شكلت وحدة التخطيط الاستراتيجي (رئاسة المشروع)"، لافتة إلى أن مهامها تتمثل في تحويل الحالات لجهات العلاج المختلفة، واقتراح إعادة توزيع القدرات الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشكرت وزيرة الصحة جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي، واختصت "البنك المركزي، بيت الزكاة، مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات الشرطة، المستشفيات الجامعية، مستشفى وادي النيل، مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وجمعية الأورمان الخيرية"، وذلك لدعمهم في القضاء على قوائم الانتظار، وتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.

وقد خصصت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com والخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.