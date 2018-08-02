أعلن قطاع الكهرباء في دمياط عن فصل التيار الكهربي أيام السبت والاثنين والأربعاء، بهدف إجراء أعمال الصيانة.

وأكد بيان أن فصل التيار سيشمل قرى "أولاد حمام والخلفية والضهرة والنجارين"، وذلك من التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا.