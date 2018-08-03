افتتح أمير الغناء العربي، المطرب هاني شاكر، أولى حفلات مهرجان "محكى القلعة" بقلعة صلاح الدين الأيوبي، مساء اليوم، وسط حضور جماهيري كبير، ويصاحبه أوركسترا المايسترو إبراهيم الموجي.

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، أمير الغناء العربي، هانى شاكر، عن مشواره الفني، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والطبول في دورته 27 حتى يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس.

الجدير بالذكر، أن آخر حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر كانت بمكتبة الإسكندرية الأسبوع الماضي.