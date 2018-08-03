أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات بالوجهين القبلي والبحري تعمل بانتظام، منذ صباح الجمعة الموافق 3 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن جميع الرحلات تسير بصورة طبيعية، موضحا أن حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك مستمرًا لليوم الثاني على التوالي، وأنه سيطرح اليوم حجز تذاكر مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 أغسطس الجاري الموافق 6 ذو الحجة.

وأوضح رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حجزات تذاكر مقاعد عيد الأضحى ستكون بالرقم القومي حفاظا على حقوق المواطنين وعدم تسريبها للسوق السوداء، ولكل فرد الحق في حجز 4 تذاكر كحد أقصى، لافتا إلى أن الهيئة قادرة على استيعاب جميع الأعداد المسافرة على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنه سيتم بشكل يومي على مدار الـ24 ساعة إجراءات الحجز والتفتيش على الصرافين وأمام شبابيك الحجز بالمحطات لتحقيق السيطرة على التذاكر لمواجهة السوق السوداء.

يذكر أن أعلنت هيئة السكة الحديد عن الدفع بـ26 قطارا، إضافيا سيتم تشغيلها خلال أيام العيد في الفترة من 15 حتى 31 أغسطس الجاري، تشمل 8 قطارات مكيفة و18 قطار عادي، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومي، من أجل استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال فترة العيد.