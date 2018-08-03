كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، خميس زاعل بريدان والذي يعمل ملاحظ دريسة بمحطة الضبعة، على خط محرم بك مرسى مطروح، وذلك لاكتشافه فقد 15 زوج "بلنجة تثبيت سكة" في المسافة من محطة الضبعة ومحطة جلال على خط مرسى مطروح.

وأكد رسلان، في بيان صحفي له، اليوم، أنه كرم ملاحظ الدريسة ليقظته في العمل والتزامه بالتعليمات واللوائح، ليكون نموذجا يحتذى به بين زملائه، وأنه في المرحلة القليلة القادمة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة، من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.