قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى إعدام 105 نخلات مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة إعلاميًا باسم مرض "إيدز النخيل".

وأضاف المرسي، أنه جرى حصر إصابة 594 بالمرض، وعلاج 474 نخلة من خلال فرق وقوافل زراعية تنظمها المديرية في مناطق الإصابة، والتي تتركز في 3 مناطق هي (الفرافرة – بدخلو التابعة لإدارة القصر الزراعية بالداخلة – مدينة الخارجة)، حيث جرى علاج 183 نخلة بمركز الفرافرة، 210 بزمام إدارة القصر بالداخلة، 81 بالخارجة.

وأوضح المرسي، أن المديرية تكثف حملات فحص النخيل ضد حشرة السوسة الحمراء وتوفر جميع احتياجات المزارع لمواجهة المرض من كبريت زراعي ومبيد "التابافان"، بهدف الحفاظ علي المحصول الاستراتيجي للمحافظة، وهو البلح الذي يشكل العائد الاقتصادي الأكبر والدخل الرئيسي لمزارعي المحافظة.