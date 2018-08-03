لقي سائق ومرافقه، مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الكيلو 133 اتجاه القاهرة دائرة القسم.

وتبين لضباط المباحث أنه أثناء وقوف سيارة تاكسي عداد الفيوم، قيادة "أ. ر. ع" 30 سنة سائق ومقيم في شارع العامود بمدينة الفيوم، على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات بمساعدة مرافقه "ف. ع. ف" 22 سنة مقيم في الوراق بالجيزة، اصطدمت بهما سيارة مجهولة استمر قائدها بالسير بها دون توقف، نتيجة عدم يقظة قائدها وذلك حال وقوفهما على الطريق بجوار السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومرافقه، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى النوبارية العام، وحدثت تلفيات بالجانب الأيسر للسيارة، وأزيلت آثار الحادث.

وحُرر محضر بالحادث، وجار إخطار النيابة العامة.