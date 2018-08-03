تلقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير، تتعلق بدعوته لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بين الفرقاء من دولة جنوب السودان الأحد 5 أغسطس 2018 بالخرطوم، وقام بتسليم الرسالة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية مبعوث رئيس الجمهورية الذي وصل مدينة جوبا اليوم وكان في استقباله بالمطار وزير خارجية دولة جنوب السودان نيال دينق.

وقال الدريري في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه قدم خلال المقابلة تنويرا للرئيس سلفاكير حول الجولات الإفريقية الأخيرة التي قام بها والموضوعات التي تناولها مع الرؤساء والقادة الأفارقة المهتمين بملف دولة جنوب السودان والذين من المتوقع ان يشاركوا في حفل التوقيع، مشيرًا بشكل خاص إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بول كيقامي من رواندا والرئيس الكيني اوهورو كنياتا الذي سيتولى الملف بعد السودان، وأضاف: "نقلت له ما نتوقعه من إجراءات وترتيبات خاصة وما هو متبقٍّ من اتفاقية السلام الشامل وكيفية إكمالها".