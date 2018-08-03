تعقد هيئة المكتب لمجلس النقابة العامة للأطباء، غدا السبت، اجتماعا، لمناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء أحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى ليتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء، لـ"الوطن" إن شباب الأطباء انتابتهم حالة من الاستياء الشديد عقب صدور حكم الإدارية العليا بعدم زيادة بدل العدوى، خصوصا وأنهم يتعرضون لمخاطر يومية أثناء أداء عملهم، مؤكدة أن النقابة الأطباء مستمرة فى السعي بكافة السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد في بدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة التى يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم يوميا.

وأكدت أن النقابة كانت تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذى يتيح له رفع قيمة بدل العدوى.

وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، أن بدل العدوى حق واضح للأطباء وسيسعون للحصول عليه بكل السبل، مطالبة الأطباء بالبدء في حملات توقيعات موجهة للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزيرة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الدعم والمساندة من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والتواصل مع الاعضاء الفاعلين بمجلس النواب، بالإضافة إلى تشكيل وفود تتوجه للمسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية للمطالبة بحقهم في زيادة بدل العدوى.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، لـ"الوطن"، إنه رغم مخاطبة الجهات المعنية، ومنها وزير الصحة، ورئيس الوزراء، لزيادة بدل العدوى، "الذي يتراوح حاليا بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر"، لم يطرأ أي جديد، مضيفا البدل الحالي: "لا يكفي لشراء علبة دواء واحدة".