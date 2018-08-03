لقى عامل مصرعه، اليوم، في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، إثر سقوطه من الطابق السادس حال إصلاحه سلك الدش .

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة العام بوصول "عصام. ك. ا"، 30 سنة، عامل، جثة هامدة، ادعاء سقوط من الطابق السادس.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال مرافقيه كلا من: محمد "ش. ا"، ٢٤ سنة، عامل، و"أبو بكر ع. ع"، ٣٥ سنة، عامل، أفادوا بأنه حال إصلاح المتوفى سلك الدش بشرفه بالطابق السادس بالشقة استئجارهم بتقسيم بهاء الشربيني طلخا اختل توازنه وسقط على الأرض مما أدى لوفاته ولا يتهموا أحد بحدث ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.