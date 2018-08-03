أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه انتهى من إعداد خطة عاجلة لإعادة ضبط منظومة تشغيل القطارات، منوها إلى أن جميع مرافق السكة الحديد تحتاج إلى تطوير.

وقال رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه يجري حاليا فحص فني شامل لعربات القطارات والجرارات قبل انطلاق رحلات عيد الأضحى المبارك، بجميع ورش السكة الحديد، وذلك للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي خلل فني قد يؤثر على حركة القطار.

وأعلنت وزارة النقل عن خطة تطوير كبيرة لإحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا المرفق الحيوي الهام تشتمل على تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتوريد 1300 عربة حديثة، و100 جرار حديث اعتبارًا من منتصف 2019.