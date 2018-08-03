أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، أن الهيئة أنهت كافة استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه نظرا لزحام الركاب على شبابيك حجز تذاكر قطارات العيد، فإنه من الممكن أن يحجز الراكب عبر ماكينات TVM ذاتية وآلية بنظام الفيزا كارت في الأماكن العامة والنوادى بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن حجز التذاكر عبر تلك الماكينات، يشمل جميع أنواع القطارات "المكيفة درجة أولى وثانية"، والـ"vib درجة أولى وثانية"، وقطارات "النوم"، للوجهين القبلى والبحرى، مشيرا إلى أن جميع قطارات الهيئة تقل يوميا فى الأيام العادية غير المناسبات نحو مليون و500 ألف راكب.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، فى منشور لها، أنه سيتم اليوم، طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، و"غدا" مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، و"بعد غد" طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

وقالت الهيئة، فى منشورها الصادر أمس، إن يوم الإثنين المقبل، سيتم خلاله طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة للحجز، والثلاثاء لمقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة، حيث سيتاح حجز 4 تذاكر لكل راكب كحد أقصى، بموجب بطاقة الرقم القومي.