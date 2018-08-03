أشاد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بالتحركات التي تقودها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، مثمنا قرار فتح معبر رفح البري على مدار أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء القادمين لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 3000 حاج من معبر رفح البري إلى ميناء القاهرة الجوي للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال "حسب الله"، في بيان اليوم، إن اتخاذ الدولة المصرية لمثل هذه القرارات يؤكد دعمها الكامل والحقيقى للشعب الفلسطينى، كما يؤكد للرأى العام العالمي، أن قرار مصر مستقل، ومعبر عن الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، وأن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، ودعم تطلعات أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق والتحرك لحل الأزمة الإنسانية داخل القطاع.