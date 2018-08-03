اختتمت منذ قليل، فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الدكتور حسن عطية، دورة الكاتب محمود دياب، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد كبير من فناني المسرح المصري، وقيادات وزارة الثقافة.

بدأ حفل الختام بالعرض المسرحي "نفسي" بطولة الفنانة ريم أحمد وغناء موسيقى داليا فريد، سينوغرافيا عمرو عبدالله وتصميم وإخراج سالي أحمد، ونال العرض إعجاب جمهور الحفل، لما تناوله من فكرة حب المسرح وحب العمل به، وجذبت ريم الانتباه بتقليدها للفنانين محمد صبحي في مسرحية الجوكر، وسهير البابلي في مسرحية ريا وسكينة.

كما عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شمس المسرح المصري" تناول أهم فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان، إعداد على داود، مونتاج أيمن محفوظ، تعليق خالد هلال، تصوير محمد فاروق، مايكل سعيد، مصطفى يحيى، وإخراج أحمد عادل، وتحت إشراف محمد الخولى مدير المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

تقدم المخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقال إنها أعطت أهمية كبيرة للمسرحيين، وأيضا شكر كل من شارك بالمهرجان، وقال أننا من خلال المسرح نستطيع أن نبنى الإنسان ونشكل وعيه وثقافته بالفن، وجميع مؤسسات الوزارة المشاركة فى هذا المهرجان تعمل جاهده لأن تساهم فى بناء الإنسان.

وقال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان إن ختام الدورة الـ11 من المهرجان هو محطة حصاد لأسبوعين كاملين وهو مهرجان لم يتوقف عند مسابقته الرسمية، لكن تعددت فعالياته في أكثر من صورة، أضفنا لأول مرة هذا العام في قسم نظرة ما ملتقى مسرح الطفل، والذي تحول إلى مهرجان كامل على مسرح متروبول.

وأضاف أقمنا مسابقة البوستر الدعائي لصياغة صورة رائعة لشكل المهرجان، ولأول مرة أقمنا ورشة إبداعية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعهد الفنون المسرحية لاستضافة أبرز العاملين فى مجال المسرح من الشباب لكى يحضر العروض، وأقمنا لثانى مره استطلاع لرأي الجمهور لنلتمس كيف يقرأ الجمهور هذا المهرجان وماذا ينقصه ، لنؤكد أنه مهرجان الشباب والبهجة والرغبة فى التغيير.

قدمت الفنانة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم جوائز الدورة ال11 ، وقالت أن زيادة عدد العروض يؤكد بإن مصر بخير والفن الراقى يتقدم بجهود شبابنا الجامعى وغيره من الهواة الذين يمارسون فنهم فى كل الاماكن ، وكل من ساهم فى تقديم عرض مسرحى اثرى حياتنا المسرحية وساهم فيها.

جوائز المهرجان تنافس عليها 37 عرضا هذا العام، نال جائزة حازم عزمي للمقال النقدي وهي درع المهرجان وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ذهبت مناصفة لباسم عادل عبد التواب عن مقال "الولوج إلى المسرح عبر بوابة المدينة " مسافر ليل نموذجا، وأحمد محمد الشريف عن مقال الثامنة مساء.

شهادة تميز خاصة عن الماكياج وفن التنكر عن مسرحية الإلياذة للماكيير "إسلام عباس".

شهادة تميز للمؤثرات البصرية عن مسرحية الإلياذة لـ"رضا صلاح".

شهادة تميز خاصة للشعر المكتوب خصيصا للمسرح لعرض سنووايت ونالها " خالد الشيباني".

شهادة تميز خاصة لاتقان اللغة العربية فى عرض مسافر ليل- مركز الهناجر للفنون وتسلمها محمد دسوقى مدير الفرقة .

جائزة أفضل تأليف موسيقى وهى درع المهرجان و20 الف جنيه ،وفاز بها وليد الشهاوى عن عرض الإلياذة .

جائزة السينوغرافيا ، أفضل ديكور وهى درع المهرجان و10 الآف جنيه، وحصل عليها عمرو عبدالله عن عرض قلعة الموت وتسلمت الجائزة ابنته ملك عمرو عبدالله

جائزة افضل تصميم أزياء، درع المهرجان و10 آلاف جنيه، لنعيمة عجمي عن عرض سنووايت.

جائزة أفضل تصميم إضاءة، درع المهرجان و10 آلاف جنيه، وحصل عليها عمرو عبدالله عن قلعة الموت.

جائزة الرقص والتعبير الحركي والاستعراضي، درع المهرجان و20 ألف جنيه، ونالها كلا من الفنانة سالي أحمد ومناضل عنتر عن عرض قلعة الموت .

جائزة التأليف- أفضل نص درامى معد عن جنس آخر غير مسرحي، درع المهرجان و10 آلاف جنيه، وحصل عليها "حمدى زيدان عن عرض "لسه بسأل" عن رواية بهاء طاهر.

أفضل مؤلف صاعد، درع المهرجان، و20 ألف جنيه، نالها علاء الكاشف عن عرض "ستوديو".

أفضل نص درامي مكتوب للمسرح، درع المهرجان، و30 ألف جنيه، للكاتب المسرحي محمود جمال الحديني، عن عرض "سجن اختياري" جامعة القاهرة.

أفضل ممثلة صاعدة، درع المهرجان و15 ألف جنيه، حصلت عليها رنا خطاب عن عرض دراما الشحاتين.

أفضل أداء دور ثان نساء ، درع المهرجان و15 ألف جنيه، وحصلت عليها سامية عاطف عن عرض الساعة الاخيرة.

أفضل ممثلة أداء دور أول، درع المهرجان و25 ألف جنيه، وحصلت عليها مروة عبدالمنعم عن عرض سنووايت.

أفضل ممثل صاعد، درع المهرجان و15 ألف جنيه، وحصل عليها الفنان محمد ناصف عن عرض "دراما الشحاتين" معهد فنون مسرحية.

أفضل أداء دور ثان رجال، درع المهرجان و15 ألف جنيه، وحصل عليها أمجد الحجار عن عرض "سلم نفسك " إنتاج مركز الإبداع.

أفضل ممثل أداء دور اول، درع المهرجان و25 ألف جنيه، وحصل عليها الفنان علاء قوقه عن عرض مسافر ليل.

جائزة أفضل مخرج صاعد، درع المهرجان و20 ألف جنيه، وحصل عليها "محمد الرخ "عن عرض دراما الشحاتين.

جائزة افضل اخراج مسرحى، درع المهرجان و30 ألف جنيه، وحصل عليها محسن رزق عن عرض سنواوويت.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، درع المهرجان، أفضل أداء جماعي، مسرحية "سلم نفسك" وتسلمها المخرج خالد جلال.

جائزة أفضل عرض مسرحى ثانى، درع المهرجان، 30 ألف جنيه، وحصل عليها "عرض دراما الشحاتين " المعهد العالى للفنون المسرحية .

جائزة أفضل عرض مسرحي أول، درع المهرجان، درع التميز، و35 ألف جنيه، وحصل عليها عرض "سنواويت".

ولاحظت لجنة التحكيم بعد مشاهدة 37 عرضًا مسرحيًا، ندرة العروض التى تعتمد على نصوص لكتاب مصريين، وخلت الدورة من عرض عن الكاتب محمود دياب المهداة لاسمه، وأوصت اللجنة بالتوصيف العلمي والاستخدام الدقيق لبعض المصطلحات، وأشادت اللجنة بمشاركة الجامعات وفرق قصور الثقافة وطالبت بتقديم الدعم لهم.

يذكر أن الدورة الحالية من المهرجان حققت نجاحا كبيرًا، برئاسة الدكتور حسن عطية للعام الثاني علي التوالي، واستمرت فعالياتها فى الفترة من 19 يوليو وحتى 3 أغسطس الماضي.