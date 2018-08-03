قال الفنان مجدي صبحي، إن هناك خطة تستهدف مسرح الدولة، مؤكدا "يوجد خطة ممنهجة لإغلاق مسارح الدولة وقد بدأت الخطة بإغلاق 5 مسارح هم العائم الكبير ومسرح الشباب والطليعة والعرايس والطفل".

وقال إن باقي المسارح ستغلق، وذلك بسبب "شائعات تقول إن الحماية المدنية هي وراء الإغلاق لعدم توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المسارح".

جاء ذلك على هامش حضوره فعاليات ملتقى "لمسات للفنون العربية" بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وحضور عدد من الفانين من مختلف الدول العربية ومن المقرر أن يستمر حتى السبت المقبل.

وناشد "صبحي" الوزيرة إيناس عبد الدايم، بالوقوف ضد إغلاق المسارح والمساعدة في عودة المسرح لسابق عهده واختتم تصريحاته قائلاً "الله يرحم مسرح الستينات".