مذيعة واقعة بورسعيد: "هو إحنا هنشجع الصح ولا الغلط"

نفت سلوى حسين صاحبة فيديو أطفال بورسعيد ما تم ترديده عن إيقافها عن العمل أو فصلها: "الكلام ده مش مظبوط خالص وأنا معملتش خطأ عشان انفصل".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أنها تعرضت لكمية من الإشاعات والهجوم لا حصر لها بحسب تعبيرها.

وأوضحت حسين أنها تعمل كموظفة وإعلامية بقسم العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد متابعة: "أنا شفت الأطفال بالمنظر ده وفي إيديهم الحديد تخيلتهم أولادي انفعلت بالحدث وببص لهم ليه يابني تعمل كده وليه تعمل كده؟".

واستكملت: "أنا انفعالي بالحدث انفعال أم على الأولاد واتخيلت أولادي هما اللي في الموقف ده ومحدش حاسس بيا كأم قبل ما أكون إعلامية وحالتي أيه لما شوفت الأولاد".

ولفتت مذيعة بورسعيد إلى أن تدخل المهندس نجيب ساويرس في أزمة الأطفال أسعدها وأنها قالت "أنا أتشتم كل يوم بس تشغلوا أولادنا".

واستطردت: "ليه أنت عملت كده وإحنا بنشجع الغلط ولا بنشجع الصح وبنشجع الحرام ولا بنشجع الحلال، إحنا بنصدر لأولادنا إيه قيم ومبادئ ومثل عليا ولا بنفرغهم عشان يكونوا مجرمين بعد كده".

وتابعت: "إحنا بنصدر للناس إيه وإحنا كإعلام بنقولهم فين الغلط وفين الصح وأنا بقول للولد أنت ممكن تشتغل شغل شريف ميعرضكش للخطر ولا الموقف اللي أنت فيه ده".