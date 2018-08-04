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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة واقعة بورسعيد: "هو إحنا هنشجع الصح ولا الغلط"

مذيعة واقعة بورسعيد: "هو إحنا هنشجع الصح ولا الغلط"

تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

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