مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

استنكرت سلوى حسين صاحبة فيديو أطفال بورسعيد ما تعرضت له من السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أنها لن تعتذر عن الفيديو: "أنا معملتش حاجة عشان أعتذر عنها أنا اتكلمت بالأسلوب اللي أملاه عليا ضميري كأبناء خايفة عليهم وعلى مصلحتهم وكوني انفعلت كأم مش قسوة لكن خوف عليه وعلى مستقبله ودول ولادنا".

وتابعت: "أنا تعاطفت معاهم وانفعلت عليهم عشان تعاطفي معاهم واعتبرتهم ولادي ومينفعش ولادي يعملوا كده".

واستكملت: "أنا موظفة وبنفذ تعليمات وفيه تعليمات جت لي من مدير قسم الإعلام بالمحافظة والأولاد جم لي لحد عندي بمعرفة المحافظة كلها والمحافظ كان عارف".

واستطردت: "أنا تعاملت مع الولاد زي ماما، وانتوا أولادي وانا كنت زعلانة عليكوا عشان حطيتوا نفسكوا في الموقف ده والحديد في ايديكم".

وأضافت: "أنا ممكن أبوس رأسهم واحد واحد، لأن أنا ماما وهما أولادي وأنا بعتذر عن الانفعال".