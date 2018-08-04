يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى 27 درجة.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات والمدن المصرية وبعض العواصم العربية والعالمية: