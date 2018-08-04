قال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إنه سيوقع اتفاق السلام مع المعارضة،غدا الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، وأضاف سلفاكير"كما سننفذ بنوده كاملة، لأن هذا الاتفاق يختلف عن الذي قمنا بتوقيعه في 2015، وكشف سلفاكير في تصريحات للصحفيين،أمس الجمعة في العاصمة جوبا، عقب اجتماعه بوزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة سيتم تجاوزها بمجرد وصوله الخرطوم.

وأضاف سلفاكير، أن"اتفاقية 2015 كانت مفروضة علينا، ولم نعط الفرصة لنعكس تصوراتنا، لذلك أبديت مجموعة من التحفظات، ولم يتم التعامل معها بجدية إلى أن انهارت"، وبيّن أن توقيع الحكومة الاتفاق "لا يأتي خشية الضغوط، إنما لقناعتها بأنه سيحقق السلام ويعيد الاستقرار للبلاد، وقال تفاوضنا مع المعارضة في أجواء ودية وسلمية"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

بدوره أكد الدرديري، اكتمال الترتيبات في الخرطوم لتوقيع اتفاق قسمة السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة بجنوب السودان، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد"، وقال الدرديري في تصريحات للصحفيين بمدينة جوبا التي وصلها صباح أمس الجمعة "توقيع السلام مؤكد، وسيتم الأحد المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم".

جدير بالذكر،انه في 25 يوليو، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لرياك مشار، في الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقاسم السلطة، وسط تحفظ مجموعات معارِضة أخرى.