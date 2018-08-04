أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عن الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، مؤكدًا أنها أصبحت جاهزة للافتتاح الرسمي.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية اليوم السبت، "تشمل تنفيذ أعمال التطهيرات على نهر نياموامبا بمقاطعة كاسيسي وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند 4 مناطق حيوية على مجرى النهر لحمايتهم من أضرار الفيضان المدمر، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين بين الوزارة، ووزارة المياه والبيئة الأوغندية واستجابة عاجلة لطلب الوزارة الأوغندية للمساعدة العاجلة في تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنطقة كاسيسي بغرب دولة أوغندا، والتي تعرضت في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التي أتت على الأخضر واليابس فى معظم مناطق مقاطعة كسيسى، وذلك نتيجة للإنهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة".

فيما أوضح الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، أن المشروع تبلغ تكلفته 2.7 مليون دولار منحة مصرية، وتتضمن أعماله عدة مراحل هي: "الحفر والتجريف للمجرى لإزالة الصخور وغيرها من كسور الأحجار من المجرى الرئيسي لمواجهة الفيضان بكفاءة عالية، ثم وضع الجابيونات على جسور النهر في المناطق القريبة من بؤر التوتر لمنع النحر وحماية أكثر القطاعات ضعفاً فى نهر نياماومبا والتي تكون بها سرعة التيار عالي جدا، ثم وضع الصخور التي تمت إزالتها لحماية وتدعيم الجسور لبؤر التوتر ولحماية الجابيونات ضد النحر، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب الوطنية".