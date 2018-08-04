اعتدى ضابط برتبة رائد، في منفذ الرسوة الجمركي ببورسعيد، بالضرب على الصحفية هبة صبيح، مراسل "الوطن" في بورسعيد، مُفجرة قضية "أطفال التهريب"، أمس، خلال إجرائها تحقيقا عن طرق المهربين في إخراج البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من المنفذ.

وقالت الزميلة هبة، إنها توجهت إلى المنفذ لإتمام مهمتها، واقترب منها أحد الضباط، وفور علمه بعملها كصحفية، اعتدى عليها بالضرب المبرح والسب والقذف، واستمر في إهانتها قبل القبض عليها، واحتجازها في منفذ شرطة الرسوة.وفجر فيديو لإدارة العلاقات العامة في محافظة بورسعيد، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهرت موظفة بالإدارة أثناء استجواب عدد من "أطفال التهريب" بطريقة مستفزة، قبل أن تضطر الصفحة الرسمية للمحافظة لحذف الفيديو لاحقا.