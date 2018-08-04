استمرت فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس "سي" بمركزي جراحة الكلى والمسالك البولية والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، اليوم، والتي تنظم تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف كل من الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفيات جامعة المنصورة والدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصي بالجامعة، والدكتور مصطفى أمين مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة المنصورة خلال الفترة من 25 يونيو إلى 15 أغسطس 2018.

وتنفذ الحملة بتنظيم من إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الباطنة التخصصي ومستشفى الجامعة وكلية التمريض جامعة المنصورة والهيئة العامة للتأمين الصحي وشركة فاركو للأدوية التي وفرت كافة الأدوات اللازمة للتحليل بالمجان.

وأجرت الحملة تحليل فيروس "سي" لـ875 من العاملين بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية تحت إشراف الدكتور باسم صلاح مدير المركز، والدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز.

فيما تم إجراء تحليل فيروس "سي" لـ473 من العاملين بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري.