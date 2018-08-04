يلتقي سامح شكري، وزيـر الخارجية، غدًا الأحد، إينزو موافيرو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، لإجراء مشاورات سياسية، بين البلدين.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين المسؤولين في ختام جلسة المشاورات.