سلم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الإعانات والمساعدات المالية لأسر ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية، بقيمة إجمالية 400 ألف جنيه، والذين أصيبوا في حادث أثناء توجههم للعمل بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، الأسبوع الماضي، وأسفر عن إصابة 16 شخصا ووفاة 12 آخرين.

جاء ذلك، خلال تسليم الشعراوي، المبالغ المالية لأسر الضحايا في حفل تأبين المتوفين بالحادث، الذي أقامته محافظه الدقهلية، اليوم، بالقاعة الكبرى بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من أعضاء البرلمان، ورجال الأعمال المساهمين في توفير المساعدات، بالتعاون مع المحافظة، والقيادات التنفيذية رؤساء القطاعات الخدمية والمرافق، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد الشعراوي أن هناك مشروعات تنموية جديدة من المزمع تنفيذها بمنطقة شمال الدقهلية لتوفير فرص عمل، لأبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لتوفير حياه كريمة لهم بمنطقتهم، مشيراً إلى الإعداد لتنفيذ منطقة صناعية على مساحة 140 فدانا بالمطرية، لإقامة مصانع ووحدات إنتاجية كثيفة العمالة، تستوعب أعداد كبيرة من العمالة من أبناء مراكز شمال الدقهلية وتنضم بذلك إلى منظومه المناطق الصناعية.

وكلف محافظ الدقهلية، إبراهيم أبو الفتوح، وكيل وزارة التموين، بضرورة تكثيف فتح وإقامة منافذ ثابته لبيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم والأسماك بمركز ومدينة المطرية، وتفعيل الرقابة التموينية والصحية للتأكد من وفرة وسلامة السلع المعروضة، حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

كما كلف المحافظ، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بحصر كافة احتياجات والمستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية لمستشفى المطرية، وتوفيرها لتحسين وارتقاء مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين عليها.

في ذات السياق أوضح الشعراوي، أنه يتم الإعداد حالياً لعمل دراسة كاملة لرفع كفاءة وازدواج طريق ترعة السلام بالمنطقة، بالتنسيق مع وزارة النقل تيسيرا للحركة المرورية بالمنطقة.