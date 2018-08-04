استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، في أول زيارة للقاهرة منذ توليه منصبه.

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الوزير الإيطالي سيلتقي خلال زيارته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما يعقد سامح شكري، وزير الخارجية مباحثات مع نظيره الإيطالي.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني.

ويتفقد ميلانيزي، خلال زيارته القاهرة، عددًا من المشروعات الإيطالية في مصر، حيث يفتتح الجناح الجديد بالمستشفي الإيطالي في بورسعيد، ويزور المتحف المصري الجديد الجاري إنشاؤه.