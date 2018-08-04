قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العلاقة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدولة المصرية تشهد نقلة نوعية بعد تصريحات رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية المنشورة في جريدة "الوطن" اليوم.

كان محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال في حوار لـ"الوطن" اليوم: إن القاهرة لديها إرادة سياسية لتحسين الملف الحقوقي، وأن المفوضية فى حوار دائم مع البعثة المصرية في جينيف.

وأكد عابد، في تصريح له اليوم، إن تقرير نصف المدة الطوعي الذي قدمته مصر في مجلس حقوق الإنسان قد آتى ثماره، ووضح العديد من الحقائق التي كانت غائبة، وساهم في كشف الزيف الذي روجت له منظمات مشبوهة وممولة من أعداء الدولة المصرية في الخارج.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى أن مجلس النواب منفتح على المفوضية وكل المجالس والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة في إطار سعي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان بعيدًا عن مبالغات المنظمات الممولة والمأجورة.