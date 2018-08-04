طالب السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، أعضاء مجلس النواب ومجالس فروع النقابة بالتوجه إلى المقر الرئيسي للنقابة العامة، غدا، في التاسعة صباحا، لـ"حمايتها من أي تعد"، على حد تعبيره.

وقال النقيب، في بيان، مساء اليوم، إن انعقاد مجلس النقابة الجديد اليوم يعد باطلا، مشيرا إلى أنه لم يستجب للدعوة للحضور العدد القانوني المطلوب، وهو 33 عضوا.

وأضاف المليجي، "مازالت تُمارس هيئة المكتب الجديدة الآن تعديات على ممتلكات المقر، وتحاول كسر الأبواب، وإجبار موظفي النقابة على طاعتهم بالقوة، كما نشروا على صفحة الفيس بوك بيانا مخالفا لما جرت عليه الأحداث طوال اليوم ووصفوا شركة الاًمن المتعاقدة مع النقابة لحراسة المبنى بالبلطجية".

وتابع في بيانه، أن النقيب هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات، وليس شخصا آخر، مؤكدًا أن الاجتماع الذي انعقد اليوم كان بتسهيلات كاملة من النقيب، ولكنه لم يكتمل من ناحية العدد.

واستكمل "اجتماع اليوم ليس له أي حجية قانونية تسمح للحاضرين به أن يتصرفوا في أي شأن من شؤون النقابة على النحو العنيف الذى يمارسوه".

وطالب المليجي، الجميع باحترام القانون واللجوء للحوار لفض تلك المنازعات، حتى يتسنى لهم الانصراف إلى العمل، منوها إلى ضرورة "أن ينتظروا عقد مجلس السبت المقبل عسى أن يكتمل نصابه ويصدر عنه حلًا كاملًا لكل ما هو مختلف عليه".

واختتم "ما يجري في نقابتنا اليوم قد جرى في نقابات أخرى وفي النهاية انتصر القانون والمشروعية ومكث ما ينفع الناس".