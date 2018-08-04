قال مصطفى دياب، عم الطفل محفوظ دياب، المتهم في قضية أطفال التهريب، إن وضع والده الاجتماعى جيد جدا، مؤكدا أن والده يمتلك 12 فدانا.

وأضاف "محفوظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت: "محفوظ كان قايل إنه رايح يتفسح فى إسكندرية.. مش بيبطل سفر عند أقاربه فى القاهرة وإسكندرية وبورسعيد ولم نتوقع سفره إلى بورسعيد.. محفوظ عمره 16 عاما وشهرين".

وأضاف: "الصعيد مهمش نهائيا من المصانع أو المطاحن لتوظيف الشباب ولذلك يهاجر شباب المحافظة وينتقل إلى القاهرة للعمل بها".