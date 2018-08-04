غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء اليوم، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع السنوي للتجمع الأفريقى للبنك، وصندوق النقد الدوليين، الذي يعقد فى مدينة شرم الشيخ لمدة يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم مشترك بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المالية، والبنك المركزي وبمشاركة 40 دولة.

وعلى هامش المؤتمر، يقوم وزير الزراعة، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات ولقاء المزارعين والباحثين والمنتجين والاستماع إلى مشاكلهم وحلها على أرض الواقع.