قال الإعلامي أحمد موسى، إن النظام القطري الإرهابي اعتقل الناشطة القطرية لطيفة المسيفري، بعد أن فضحت الأمير القطري تميم بن حمد، وصرف أموال الشعب القطري على دعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعداد السكاني لقطر أقل من عدد قاطني شارع شبرا، ومع ذلك يعاني عدد كبير منهم من الديون والفقر بسبب دعم الإرهاب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ساخرًاِ: "ما يروح يبص لمشاكل الناس ده هي كلها شارع، ده لو حب ينزل يسلم على الشعب كله هياخد ساعة أو اتنين بالكتير بالعربية، هي كلها شارع أو اتنين".