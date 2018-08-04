أجرى اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، جولة، لتفقد عدد من شوارع منطقة إمبابة، شملت شارعي "المحطة وترعة السواحل" بنطاق حي شمال الجيزة، مساء اليوم، لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، كلا من، رئيسي "حي شمال الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل"، باستكمال أعمال تطوير شوارع الحي بشكل حضاري، وإعادة ترميم الأجزاء المعيبة من الأسفلت، وتركيب إنترلوك على الجانبين الأيمن والأيسر من الطرق، وإعادة صيانة كشافات أعمدة الإنارة واستبدال التالف منها، وتشجير وتقليم الأشجار، ودهان الأرصفة، ورفع الإشغالات من الشوارع.

وأكد الدالي، في تصريحات له، أن المحافظة بدأت منذ أيام حملة نظافة، ورفع كفاءة لشوارع إمبابة، حيث جرى إختيارها كمنطقة شعبية كثيفة السكان.

فيما أجرت الهيئة العامة للنظافة والتجميل، أعمال رفع لكافة أنواع المخلفات والأتربة والسيارات المتهالكة ودهان الأرصفة وتقليم الأشجار ووضع صناديق قمامة جديدة وتركيب إنترلوك وصيانة الجزيرة الوسطى وتشجيرها.