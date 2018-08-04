أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن استيائه من أغنية محمد رمضان الأخيرة "أنا الملك"، موضحًا أن "رمضان موهوب بالفعل ولكنه يُعاني من عقدة نفسية"، وهذا واضح من خلال وصف نفسه ببعض الألقاب مثل الأسطورة أو الملك، بحسب قوله.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج " العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مساء اليوم: "ناقص الأغنية الجاية يقول أنا المهدي المنتظر أو يدعي النبوة"، مؤكدًا أن رمضان عرض حالة البذخ التي يعيش فيها في الأغنية الجديدة.

وتابع: "رمضان بيستهلك نفسه وبيقضي على نجوميته، والحالة النفسية التي يعاني منها تحولت لحالة تدميرية".