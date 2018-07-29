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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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"الوطن" تنشر أسماء مصابي حادث قطار أسوان وحالاتهم الصحية

"الوطن" تنشر أسماء مصابي حادث قطار أسوان وحالاتهم الصحية

فاضل: "الطفل اللي هيتعلم بالطريقة اليابانية هيلاقي عبده موتة لما يروح"

فاضل: "الطفل اللي هيتعلم بالطريقة اليابانية هيلاقي عبده موتة لما يروح"

"الوطن" تنشر أول صورة لقطار أسوان بعد خروجه عن مساره

"الوطن" تنشر أول صورة لقطار أسوان بعد خروجه عن مساره

نبيل الحلفاوي يسخر من اتحاد الكرة بسبب "حضور 15 مشجعا لكل فريق"

نبيل الحلفاوي يسخر من اتحاد الكرة بسبب "حضور 15 مشجعا لكل فريق"

الإبراشي عن تسليم "الكتافات" لوزير الدفاع: الجيش يستمد دوره من الشعب

الإبراشي عن تسليم "الكتافات" لوزير الدفاع: الجيش يستمد دوره من الشعب

مصدر بـ"السكة الحديد": مجموعة من عربات قطار أسوان سقطت خارج القضبان

مصدر بـ"السكة الحديد": مجموعة من عربات قطار أسوان سقطت خارج القضبان

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بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

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