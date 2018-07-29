الإبراشي عن تسليم "الكتافات" لوزير الدفاع: الجيش يستمد دوره من الشعب

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تقليد الشباب للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الرتب الجديدة، في مؤتمر الشباب، متبع في عدد من دول العالم.

وأضاف خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن المشهد أوصل رسالة مفادها بأن القوات المسلحة تحمي الشعب وتستمد دورها من رضاء الناس والتلاحم معهم.

وتابع: "تلاحم الجيش المصري مع الشعب لا مثيل له في أي دولة أخرى في العالم، وهذه الحالة صمام الأمان في مجتمعنا".

وأوضح الإبراشي أن هذا المشهد في جامعة القاهرة والتي تعتبر واحدة من أهم قلاع العلم في البلاد أكسب المشهد أكثر من مغزى.