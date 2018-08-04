قال خالد هجرس، رئيس مجلس إدارة شركة JK FROUT البولندية، العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير، إن الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذه وانتهت تقريبا من الجزء الأكبر منه، عزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأجنبية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، على هامش مشاركة الوفد المصري إلى السوق البولندي، إلى أن شركته تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ومقرها في وارسو العاصمة البولندية، وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدمها بولندا للمصدرين إلا أنه قرر إضافة نشاط الاستيراد خاصة السلع المصرية لزيادة حجم أعماله من ناحية وتقديم قيمة مضافة حقيقية إلى السوق المصري أيضا وهو ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي في السوق المصرية.

وأشار إلى أنه يتعين على المصريين العاملين في الخارج العمل على دعم الاقتصاد المصري وزيادة تحويلاتهم إلى مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي بما يخدم الاقتصاد الوطني المصري.

وقال "سافرت إلى بولندا منذ نحو 12 عاما وقمت بإتمام دراستي الجامعية هناك، وأحرص دائما على المشاركة في أي نشاط يساهم في زيادة الاقتصاد المصري حتي لو كان بسيطا".

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مطالبا بزيادة الإنتاج المصري وتحسين الجودة حتى تأخذ الصادرات المصرية مكانة أفضل بين الأسواق العالمية على وجه عام والأسواق الأوروبية على وجه الخصوص.