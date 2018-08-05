قال محفوظ دياب، الشهير بالطفل الذي أفحم مذيعة أطفال التهريب، إنه لا يريد أن يقوم أحد بإيذاء المذيعة التي أساءت إليه، مضيفًا: "عشان خاطر عيالها بس".

وأضاف "دياب"، خلال حواره في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أن المذيعة كانت قاسية عليهم أثناء الحوار، مضيفًا: "هي مش حاسة بالناس، وأسلوبها وحش معانا".

ووجه حديثة للمذيعة: "لو إنتي عايزاني أشتغل في النظافة.. هاتي ابنك يشتغل في النظافة معايا".

وفجر فيديو للمذيعة سلوى حسين، المسؤول الإعلامي لإدارة العلاقات العامة في محافظة بورسعيد، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهرت أثناء استجواب عدد من أطفال بطريقة مستفزة، بعد ضبطهم في اتهامهم بتهريب الملابس من الجمارك، قبل أن تضطر الصفحة الرسمية للمحافظة لحذف الفيديو لاحقا.