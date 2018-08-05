الزناتي: إجراء قرعة تأشيرات الحج بالصحفيين الأحد

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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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عمرو خليل يستعرض انفراد "الوطن" بشأن خفض أيام عمل "موظفي الحكومة"

عمرو خليل يستعرض انفراد "الوطن" بشأن خفض أيام عمل "موظفي الحكومة"

جابر القرموطي يدافع عن تركي آل شيخ: "محدش يقول جالي عرض من بيراميدز"

جابر القرموطي يدافع عن تركي آل شيخ: "محدش يقول جالي عرض من بيراميدز"

جابر القرموطي عن تغريدات تركي آل شيخ: "المشكلة عند الأهلي"

جابر القرموطي عن تغريدات تركي آل شيخ: "المشكلة عند الأهلي"

صحفي "الوطن" عن تخفيض عدد ساعات العمل بالحكومة: لن يمس رواتب الموظفين

صحفي "الوطن" عن تخفيض عدد ساعات العمل بالحكومة: لن يمس رواتب الموظفين

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والد محفوظ المتهم بـ"تهريب ببورسعيد": ابني راجل ولم يفعل شيئا نخجل منه

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