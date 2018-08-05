الزناتي: إجراء قرعة تأشيرات الحج بالصحفيين الأحد

قال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين والمشرف على لجنة الحج والعمرة، إن نقابة الصحفيين ستشهد اليوم الأحد في الرابعة مساء قرعة الحصول على 100 تأشيرة مجانية للحج للزملاء أعضاء النقابة، وذلك في إطار ماتقدمه النقابة من خدمات للزملاء الصحفيين وأسرهم.

وأشار الزناتي في تصريحاته إلى أن لجنة الحج والعمرة قد تلقت طلبات الزملاء الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لمدة ثلاثة أيام بدأت من الخميس الماضي وحتى ظهر اليوم الأحد، وأشار الزناتي إلى أنه سيتم إجراء القرعة بعد زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مع استبعاد أسماء الزملاء الذين استفادوا بالحصول على التأشيرات خلال العامين الماضيين.

وأوضح المشرف على لجنة الحج والعمرة انه سيتم السماح للزملاء بالتنازل عن التأشيرة للوالد، أو الوالدة فقط وقال حسين الزناتي: تم إخطار الزملاء بالشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة والسفر لأداء فريضة الحج، حيث سيتم قبول الأوراق، ونظرًا لضيق الوقت حتى بعد غد الثلاثاء، حتى تتاح الفرصة لتقوم النقابة بانهاء إجراءات التأشيرة مع القنصلية السعودية.