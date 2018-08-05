"النقل": لا زيادة في أسعار السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمة

قال محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد إنهاء الإجراءات الخاصة بـ1300 عربة ركاب جديدة للسكة الحديد في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكة الحديد تكلفتها تقترب من 20 مليار جنيه.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى"، الوزارة لديها خطة طموحة لتحسين الخدمة، وهناك مشروع للإشارات نحو 189 كيلو بتكلفة 17 مليار جنيه، وتم التعاقد على 100 جرار، وسيتم توريد أولى هذه الجرارات قبل نهاية عام 2019.