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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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البدء في المشروع المشترك بين بنها والصين لتوفير 30% من مياه ري الأرز

البدء في المشروع المشترك بين بنها والصين لتوفير 30% من مياه ري الأرز

تبدأ بـ"فضفضة".. كيف نهيئ الأطفال "المعتدى عليهم بدور الأيتام" نفسيا؟

تبدأ بـ"فضفضة".. كيف نهيئ الأطفال "المعتدى عليهم بدور الأيتام" نفسيا؟

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عملاق الغناء السعودي طلال مداح

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عملاق الغناء السعودي طلال مداح

طفل تهريب الملابس: "كنت عاوز أقول لأبويا أنا بقيت راجل.. وأبوس راسه"

طفل تهريب الملابس: "كنت عاوز أقول لأبويا أنا بقيت راجل.. وأبوس راسه"

"النقل": لا زيادة في أسعار السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمة

"النقل": لا زيادة في أسعار السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمة

"الأورمان": توزيع مليون كيلو لحوم على مدار أيام عيد الأضحى

"الأورمان": توزيع مليون كيلو لحوم على مدار أيام عيد الأضحى

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تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

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