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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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الإبراشي مهاجما محمد رمضان بسبب "الملك": "هيدعي النبوة المرة الجاية"

الإبراشي مهاجما محمد رمضان بسبب "الملك": "هيدعي النبوة المرة الجاية"

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رامي جمال: "نجوم ريكوردز" راهنوا علي وعلاقتي بهم لن تنقطع

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