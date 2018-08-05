يكثف فريق ضباط مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط جهودهم لكشف غموض العثور على فتاة داخل منزلها متوفاة في ظروف غامضة بقرية عزبة الشيخ سويفي التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بالعثورعلى فتاة متوفاة في ظروف غامضة بقرية عزبة الشيخ سويفي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من المركز والإسعاف إلى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين مقتل "سلوى.م.ا"، 22 سنة، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز إلى وجود شبه جنائية وراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بندب فريق من الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.