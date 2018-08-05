نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالمنطقة الإقليمية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 9.53 فدان، والمخصصة لشركة الصفوة جروب للتنمية وإدارة المشروعات لإقامة مشروع عمراني متكامل عبارة عن "فيلات".

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للإسكان 39.86%، والأرض المخصصة للخدمات 11.99%، ومساحة أراضي الطرق الخارجية 20.84%، وأراضي الطرق الداخلية وانتظار السيارات 21.18%، ومساحة المسطحات الخضراء ومسارات المشاة 6.13%.

ويشتمل المشروع على إقامة 64 "فيلا".