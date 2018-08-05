قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العقاقير التي تم ضبطها مؤخرا فبنص المادة 20 وبمجرد ضبطها يتم استدعاء الشركة والمنتج الذي أنتج السلعة ويتم إخطاره في خلال 7 أيام من اكتشاف المنتج ذاته، موضحا أنه قد تم استدعاء شركات الأدوية التي لها ارتباط بهذا المنتج لأن الأولويات تهتم بصحة المواطن في المقام الأول.

وأضاف عبدالمعطي، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي أم سي" أنه وبعد التنسيق مع إدارة الصيدليات والأجهزة الرقابية فجميع الأدوية والتشغيلات المحدده تم سحبها من الصيدليات وسيتم استبدالها بالتشغيلات الأخرى وتم توفير البديل، موضحا أن الصيدلي تم إعلامه بتلك المشكلة والمطلوب من الصيدلي المتواجد إعطائه البديل بعد سحب القديم.