نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف في المحافظة.

وتضمن القرار ضم القطعة 40، و41 بالمنطقة ج تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي بنك الائتمان العقاري بحوض مدينة الأوقاف "نمرة 1" والتعامل عليها كقطعة واحدة طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

واشتمل القرار على عدداً من الاشتراطات منها التعامل على المشروع كقطعة واحدة بالمساحة المبينة، وعدم جواز إقامة أكثر من مبني واحد، وعدم جواز إنشاء شوارع داخلية ويراعي خطوط التنظيم المعتمدة إن وجدت، وعدم جواز إجراء تعديلات في المشروع إلا بعد الرجوع الإدارة التقسيم، على أن تخضع القطعة التي يصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.