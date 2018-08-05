طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة المرافقين لبعثة الحج بعدم التحدث في السياسة أو الإجابة على أي سؤال متعلق بها خلال تواجدهم بالأراضي السعودية لمرافقة البعثة المصرية.

وطالب خلال المؤتمر الذي عقده صباح الأحد، مع الأئمة المرافقين لبعثة الحج، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعدم الخوض في جدال ديني مع أي وفود من دول أخرى لأن الدين يسر ويستوعب الجميع، وشدد على ضرورة التيسير على الحجاج.

ودعا وزير الأوقاف، الأئمة المرافقين لبعثة الحج بالرحمة بالضعفاء، منوها أن توجيهات الممكلة العربية السعودية في كل ما يتصل بالنظام واجبة النفاذ، مشيراً إلى أن البعثة المصرية الرسمية هي الوحيدة التي تصطحب معها علماء ووعاظ.