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الوطن

والي: الإعلام لم يسلط الضوء على البعثة المصرية لذوي الإعاقة بالإمارات

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود البدوي
والي: الإعلام لم يسلط الضوء على البعثة المصرية لذوي الإعاقة بالإمارات

غادة والي

أشادت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالبعثة المصرية الخاصة بذوي الإعاقة لحصولهم على العديد من البطولات الرياضية المقامة في دولة الإمارات، موضحة أنهم استحوذوا على 96 ميدالية من إجمالي ميداليات البطولة.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي"، أنه لم يتم إلقاء الضوء الإعلامي على هؤلاء الأبطال، الذي أطلق الشيخ محمد بن راشد عليهم "ذوي الهمم" بدلًا من "ذوي الاعاقة".

وأشارت إلى أن عدد البعثة المصرية هناك كانت تضم 160 لاعبا ولاعبة قدموا إنجازًا مصريًا عظيمًا، قد لا يقدمه الرياضيون المصريون بدورة الألعاب الأوليمبية، حيث حصدوا 52 ميدالية ذهبية، و23 فضة و21 برونزية.

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