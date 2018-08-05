قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن توحيد الجهود والأدوار بين مؤسسات الدولة وأجهزتها لضبط الأسواق في جميع المجالات تكون نتائجها أهم وأكبر، موضحا أن الأدوية غير السليمة هناك شركات تعلن على التلفاز وكل السلع غير مطابقة للمواصفات ومضرة بالصحة وسلامة المواطن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.

وأضاف عبدالمعطي، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن هناك فرقا كبيرا بين سعر الجملة وسعر التجزئة، موضحا أن تاجر التجزئة يبالغ في السعر ويجب تضافر كافة الجهود والمنظمات التوعوية والإعلام لنقل الأسعار الصحيحة للمنتجات والسلع.